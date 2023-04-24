Пугачева и Галкин продали замок в Грязи

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин продали замок в Грязи неизвестному миллионеру

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) продали свой замок в подмосковной деревне Грязь. Новым владельцем стал неизвестный миллиардер, сообщает НТВ.

Уточняется, что за недвижимость покупатель заплатил 1 миллиард рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, до осени велись переговоры с известным бизнесменом. Однако сделка не состоялась, так как Пугачева не захотела отдавать особняк за 700 миллионов рублей. Имя нового владельца Дворцов не раскрыл, но уточнил, что это вхожий в семью артистов предприниматель.

«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже имеет данный дом, то есть сделка с Аллой Борисовной все-таки состоялась», — рассказал продюсер.

Ранее сообщалось, что после отъезда из России Пугачева и Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) оставили замок на своего водителя Игоря Польшикова. По словам источников, Польшиков работает у певицы более 30 лет. Помимо него, за замком оставались следить два охранника.