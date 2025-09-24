Культура
Из замка Аллы Пугачевой предложили сделать тюрьму

Звезда группы «Ленинград» Стас Барецкий выступил против церкви в замке Пугачевой
Андрей Шеньшаков

Кадр: Distort303 / YouTube

Шоумен Стас Барецкий, известный по выступлениям в составе группы «Ленинград», предложил сделать из замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь тюрьму для артистов-иноагентов. Об этом он заявил в интервью порталу «Страсти».

Артист раскритиковал идею лидера движения «Россия Православная» Михаила Иванова сделать храм из дома Примадонны. По мнению Барецкого, этот дом не подходит для священного места. Сам же Стас предлагает переоборудовать замок в тюрьму.

«Будем там содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно там же открыть крематорий, чтобы они там работали как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя», — заявил он.

Ранее стало известно, что российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил слова певицы Аллы Пугачевой, которая в нашумевшем интервью сравнила комиков с придворными шутами.

