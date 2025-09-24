Интернет и СМИ
16:57, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев оценил слова Пугачевой об уехавших из России комиках

Лебедев заявил, что не слышал смешных шуток от уехавших из России комиков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Артемий Лебедев / VKvideo

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил слова певицы Аллы Пугачевой, которая в беседе с журналисткой Катериной Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) сравнила комиков с придворными шутами. Высказывание артистки он прокомментировал в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

Как напомнил Лебедев, Пугачева, говоря о комиках, заявила, что мудрые цари держали при дворе шутов, которые могли говорить правителям правду. «Но у нас сейчас не те времена, чтобы держать придворных шутов, поэтому шуты абсолютно свободно могут уехать за границу и там продолжать шутить. Но что-то мы у зарубежных шутов никаких смешных шуток по какой-то причине не слышим», — заявил блогер.

Дизайнер также попросил подписчиков, которые слышали очень смешные выступления покинувших страну комиков, прислать ему ссылку на такой концерт.

Ранее стало известно, что Савеловский районный суд рассмотрит иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к Пугачевой из-за ее высказываний в интервью. Истец указал, что Пугачева допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

Интервью Пугачевой Гордеевой вышло на YouTube 10 сентября. В нем артистка среди прочего рассказала об отъезде из России, предыдущих браках и отношениях с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

