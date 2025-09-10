«Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

Певица Алла Пугачева рассказала о своем отъезде из России, жизни в эмиграции и отношении к оставшимся в стране коллегам. Она дала первое за несколько лет большое интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

Пугачева объяснила отъезд из России тем, что ее предала страна

Уехавшая из России осенью 2022 года певица объяснила мотивы, стоявшие за ее отъездом вместе с семьей — детьми и мужем, комиком Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом). По ее словам, вскоре после включения супруга в реестр иноагентов их дочь Елизавета и сын Гарри стали сталкиваться с оскорблениями в школе. После этого Пугачева приняла решение об эмиграции.

С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль Алла Пугачева певица

После отъезда Пугачева столкнулась с яростной критикой со стороны коллег, некоторых политиков и общественных деятелей. Многие из них обвинили ее в предательстве России. «В чем я предатель?» — задается теперь вопросом певица. Она напомнила о том, что всю жизнь работала и училась, а страна не кормила ее с ложечки.

Заслуженная артистка РСФСР эстрадная певица Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — заявила Пугачева. Она также добавила, что не была предана миллионами своих поклонников, сохранивших любовь к ее песням.

Совесть дороже славы, роскоши, дороже всего Алла Пугачева певица

Певица рассказала об обстоятельствах эмиграции

По словам Примадонны, она уезжала из России, не имея подготовленной почвы для эмиграции. «У нас не было ни вилл, ничего, денег», — призналась артистка, рассказавшая, что только после переезда занялась получением гражданства Израиля.

Абсолютно в никуда Алла Пугачева об отъезде из России

Алла Пугачева также объяснила свои приезды в Россию после того, как покинула страну. По ее словам, таких визитов было несколько, и у нее был «тайный путь», позволявший певице оставаться незамеченной в родной стране. Она призналась, что последний раз была в России в прошлом году.

Пугачеву замечали в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина в мае 2023 года. Она рассказала, что приезжала, чтобы разобраться с делами в своем доме в деревне Грязь, а также, чтобы записать несколько песен на студии в Москве.

Пугачева назвала брак с Галкиным настоящим счастьем

Примадонна рассказала также и о своих отношениях с мужем Максимом Галкиным. «Это настоящее счастье. Я не могу даже говорить об этом. У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь меня. Ты понимаешь? У меня все-таки много было браков», — заявила Пугачева.

У меня было всего два настоящих брака Алла Пугачева певицы

Вспомнив все свои пять замужеств, певица назвала настоящими лишь первое (с Миколасом Орбакосом) и последнее (с Максимом Галкиным). Все остальные Пугачева назвала «поддержкой другу» — по ее словам, другие ее браки были вызваны необходимостью помочь супругам с пропиской в Москве, выездом за границу или, как в случае певца Филиппа Киркорова, популярностью.

Ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла Алла Пугачева о браке с Филиппом Киркоровым

Пугачева добавила, что несмотря на слова Киркорова о ней, «видно, что он благодарен, насколько я понимаю».

Пугачева назвала Шамана талантливым, а Михалкова больным

Алла Пугачева также сделала несколько заявлений относительно своих коллег. Так, она порадовалась успеху певицы Надежды Кадышевой, вспомнив, как впервые увидела ее выступающей в косухе на юбилее журнала «Работница». «Молодцом», кроме Кадышевой, Примадонна также назвала Татьяну Буланову, похвалив ее за нестандартную подтанцовку, видео с которой в августе стало вирусным.

Признав талант за певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN, Пугачева тем не менее призналась: «Я не думала, что он настолько прагматичен». По ее мнению, песни SHAMAN очень хорошо написаны, но им не хватает любви. Она также увидела для Дронова будущее в Государственной Думе и окрестила его молодцом.

Часто выступающему с критикой Пугачевой режиссеру Никите Михалкову певица пожелала здоровья. «Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей, я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров и радостен», — обратилась к кинематографисту Примадонна. Она отметила, что не верит в то, что Михалков искренен в своих словах в ее адрес.