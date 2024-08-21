Стас Барецкий захотел превратить замок Пугачевой в Диснейленд

Шоумен Барецкий заявил о планах превратить в Диснейленд замок Пугачевой в Грязи

Шоумен Стас Барецкий захотел превратить замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Диснейленд. О планах по переустройству особняка он рассказал Life.ru.

«Пусть люди радуются и местным жителям будет работа, потому-то, думаю, туристы попрут! Хочется сделать что-то светлое!», — заявил Барецкий. Шоумен поделился, что уже закупает оборудование для американских горок и собирается на территории замка зоопарк. Помимо этого, внутри особняка планируется комната страха — по мнению шоумена, здание с многочисленными подвалами и обширным подземельем идеально для этого подходит.

«Также будет комната смеха "Кривые зеркала" и юннатские кружки! Также подумываем отрыть еще "музей пыток"», — добавил Барецкий. В бассейне Пугачевой он хочет поселить крокодилов, а еще открыть на территории самый большой в Европе террариум для змей.

Ранее Стас Барецкий заявил о планах построить тюрьму для иноагентов в замке Пугачевой. По задумке артиста, знаменитости со таким статусом должны находиться в замке под охраной и заниматься патриотическим творчеством.