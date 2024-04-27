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10:21, 27 апреля 2024Экономика

Стас Барецкий захотел построить тюрьму для иноагентов в замке Пугачевой

Шоумен Барецкий заявил о покупке бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь
Станислав Барецкий

Станислав Барецкий. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Шоумен Стас Барецкий заявил, что хотел бы построить тюрьму для иноагентов в бывшем особняке певицы Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Барецкий заявил, что купил бывший особняк певицы и юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в подмосковной Грязи.

По словам шоумена, помещения в замке расположены так, что напоминают тюрьму: в доме много узких коридоров с комнатами по бокам. «Не знаю, для чего Алла Борисовна это делала, но, видимо, были, может, идеи на тюрьму, не знаю, может, для каких-то артистов, конкурентов», — поделился мыслями исполнитель.

По задумке артиста, знаменитости со статусом иноагента должны находиться в замке под охраной и заниматься патриотическим творчеством. Так, в замке будет небольшой театр с концертной площадкой, где можно ставить спектакли, петь песни и читать книги о любви к родине.

Необходимость охранять исполнителей Барецкий объяснил тем, что все творческие люди являются «немного нездоровыми». Охрана же, по его задумке, поможет предотвратить эксцессы. «Будут присматривать за ними. Полностью тюрьма, будет выгул, специально отведенная территория», — пояснил шоумен.

Ранее Максим Галкин рассказал, что в его резиденции в деревне Грязь поселились новые жильцы. По его словам, замок в настоящее время находится в надежных руках.

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      Мария Черкасова
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