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14:14, 2 апреля 2024Экономика

Галкин рассказал о судьбе своего замка

Галкин рассказал, что неизвестные жильцы выращивают в его замке овощи

Фото: Gennadii Usoev / Globallookpress.com

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, что в его замке в деревне Грязь поселились новые жильцы. О судьбе недвижимости шоумена и его жены, певицы Аллы Пугачевой, стало известно «Комсомольской правде».

Галкин отметил, что сейчас замок находится в надежных руках. Жильцы выращивают на приусадебном участке помидоры, огурцы, лук и остальные овощи и фрукты. Имена поселившихся в замке неизвестны.

По данным издания, Галкин и Пугачева не планируют продавать недвижимость в Грязи.

Ранее депутат Госдумы Федоров допустил конфискацию замка Пугачевой и Галкина. По его словам, решение об исполнительном производстве может принять суд. При этом в случае изъятия имущества судебные исполнители прежде всего займутся счетами как «самой ликвидной» ее составляющей.

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