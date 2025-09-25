Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

aif.ru: Пугачева и Галкин тратят на замок в Грязи 1,2 млн рублей в месяц

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) тратят на содержание замка в подмосковной деревне Грязь около 1,2 миллиона рублей в месяц. Такую сумму назвала риелтор Алина Правоторина в беседе с aif.ru.

«Точные тарифы сложно назвать. Но ко мне неоднократно обращались посредники за продажей этого дома. И я уточняла стоимость содержания. Общая сумма в месяц около одного миллиона двухсот тысяч рублей. Сюда входят и налоги, и коммуналка, и зарплата сотрудникам», — рассказала эксперт.

Она отметила, что траты на объект оказались бы значительно больше, если бы недвижимость была официально зарегистрирована в кадастровом реестре. Сейчас постройка не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 миллионов рублей.

Правоторина добавила, что продать такой дом очень сложно. Он расположен в неудачной локации: участок представляет собой абсолютную равнину, окруженную дачными щитовыми постройками. «Если когда-нибудь здание будет передано государству, его можно было бы использовать как дом для престарелых или психоневрологический диспансер», — заявила риелтор.

Ранее стало известно, что Галкин погасил долг перед «Мосэнергосбытом» за замок в Грязи. Сумма задолженности составляла 432 тысячи рублей.