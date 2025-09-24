Максим Галкин погасил долг за дом в Грязи

Максим Галкин погасил долг за электроэнергию в подмосковном доме

Российский юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) погасил долг перед «Мосэнергосбытом». Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Задолженность образовалась по адресу в подмосковном поселке Грязь. Сумма была выставлена на основании апрельских показаний счетчиков за свет и превышала 432 тысячи рублей. В августе компания подала иск в суд, собственникам было направлено уведомлении об ограничении подачи электроэнергии. Как отмечается, долг был закрыт 15 сентября.

Однако в Черемушкинском суде Москвы заявили, что иск «Мосэнергосбыта» о взыскании полумиллиона рублей за электричество остается в производстве. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что особняк Пугачевой и Галкина в деревне Грязь не стоит на кадастровом учете. Благодаря этому звездной паре уже 15 лет удается избегать налогов. Сумма может достигать 180 миллионов рублей.