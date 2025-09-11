Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 11 сентября 2025Экономика

Пугачева избежала многомиллионных налогов за замок в Подмосковье

Shot: Пугачева не оплатила налоги на 180 миллионов рублей за замок в Грязи
Виктория Клабукова

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) могли уклониться от уплаты многомиллионных налогов за свой замок в подмосковной деревне Грязь. Это допустил Telegram-канал Shot.

По сведениям канала, звездная пара не поставила особняк на кадастровый учет, по официальным бумагам супругам принадлежит лишь земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Как уточняется, кадастровая стоимость роскошного замка метражом в 1,8 тысячи «квадратов» составляет порядка 600 миллионов рублей. Соответственно, такая недвижимость должна обходиться артистам в 170 тысяч рублей ежегодно. Если звездная чета действительно не ставила жилье на кадастровый учет, то за 15 лет владения им знаменитости не уплатили 180 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковный замок Пугачевой находится в заброшенном состоянии. Несмотря на то, что обслуживание дома остается для звездных супругов постоянной статьей расходов, особняк пришел в упадок. Его стены покрылись плесенью, с крыши и труб отваливается кирпичная кладка, а на кровле виднеется ржавчина.

Реставрация замка оценивается в десятки миллионов рублей. Риелторы со скепсисом обсуждают возможность продажи объекта. По мнению специалистов, уникальные интерьеры замка многие сочтут нелепыми и устаревшими.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Экс-депутат Рады назвал Киев выгодополучателем убийства сторонника Трампа

    На Западе послали президента Финляндии после слов о России

    Пугачева оценила танцоров Булановой и дала певице совет

    В России связали с Пугачевой «страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза»

    В центре российского города пенсионеру пробили голову лопатой

    Москвичам пообещали масштабный гастрофестиваль с известными шеф-поварами

    Зеленский обсудит с президентом Финляндии давление на Россию

    Володин подвел первые итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов

    Медведица напала на совершавшего пробежку мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости