Пугачева избежала многомиллионных налогов за замок в Подмосковье

Shot: Пугачева не оплатила налоги на 180 миллионов рублей за замок в Грязи

Народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) могли уклониться от уплаты многомиллионных налогов за свой замок в подмосковной деревне Грязь. Это допустил Telegram-канал Shot.

По сведениям канала, звездная пара не поставила особняк на кадастровый учет, по официальным бумагам супругам принадлежит лишь земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Как уточняется, кадастровая стоимость роскошного замка метражом в 1,8 тысячи «квадратов» составляет порядка 600 миллионов рублей. Соответственно, такая недвижимость должна обходиться артистам в 170 тысяч рублей ежегодно. Если звездная чета действительно не ставила жилье на кадастровый учет, то за 15 лет владения им знаменитости не уплатили 180 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковный замок Пугачевой находится в заброшенном состоянии. Несмотря на то, что обслуживание дома остается для звездных супругов постоянной статьей расходов, особняк пришел в упадок. Его стены покрылись плесенью, с крыши и труб отваливается кирпичная кладка, а на кровле виднеется ржавчина.

Реставрация замка оценивается в десятки миллионов рублей. Риелторы со скепсисом обсуждают возможность продажи объекта. По мнению специалистов, уникальные интерьеры замка многие сочтут нелепыми и устаревшими.