Расходы на ремонт заброшенного замка Пугачевой оценили

Риелтор Яшенков: Реставрация замка Пугачевой встанет в десятки миллионов рублей

Ремонт замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь обойдется в десятки и даже сотни миллионов рублей. Расходы на реставрацию недвижимости звездной пары и целесообразность таких трат оценил риелтор Евгений Яшенков. Его слова приводит URA.RU.

Стоимость ремонтных работ по большей части диктует площадь и эксклюзивность здания. Как минимум один только проект реставрации усадьбы может стоить несколько миллионов рублей. На фасадные работы, к примеру, в зависимости от покрытия может уйти около 40 тысяч рублей за «квадрат» без учета покупки материалов. А расценки на работы по внутренней отделки в столице начинаются от 50 тысяч рублей за квадратный метр.

Оценивая астрономические суммы на будущий ремонт, по мнению Яшенкова, целесообразнее выставить замок на продажу. «Возможно, рациональнее продать замок дешевле заявленной цены, но без ремонта. А будущий владелец сделает ремонт по своему желанию и под себя», — рассудил агент.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что подмосковный замок Пугачевой находится в заброшенном состоянии. Несмотря на то что обслуживание дома остается для звездных супругов постоянной статьей расходов, особняк пришел в упадок. Его стены покрылись плесенью, с крыши и труб отваливается кирпичная кладка, а на кровле виднеется ржавчина.

Вместе с тем риелтор Алина Правоторина усомнилась, что народная артистка сможет продать свою подмосковную недвижимость. По словам специалиста, уникальные интерьеры замка многие сочтут нелепыми и устаревшими, а цена объекта завышена.