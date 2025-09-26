Стало известно о сдаче подмосковного замка Пугачевой в аренду

Соседи Пугачевой рассказали об арендаторах замка в поселке Грязь

Замок Аллы Пугачевой в подмосковном поселке Грязь сдается в аренду. Об этом «Аргументам и фактам» рассказали соседи народной артистки СССР.

По словам местных жителей, зачастую шикарный дом звездной пары навещает дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте. Певица проживает там, когда выступает на праздниках и корпоративах в России. В остальное же время дом якобы снимают в аренду. Жильцы при этом больше рассматривают дом как туристический аттракцион. «Каждый день чуть ли не толпами приезжают», — жалуются соседи.

Ранее шоумен Стас Барецкий предложил устроить в подмосковном доме Примадонны тюрьму для артистов-иноагентов. Другое будущее замка видит лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов: он считает хорошей идеей отдать дом Русской православной церкви и открыть в нем храм.