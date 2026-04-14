Директор Пугачевой высказалась о возвращении певицы в Россию

Директор Аллы Пугачевой опровергла сообщения о возвращении певицы в Россию

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла сообщения о скором возвращении артистки в Россию. Ее комментарий передает «Фонтанка».

«Это неправда», — заявила Чупракова, комментируя ранее появившуюся информацию о визите исполнительницы.

До этого продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева посетит страну 15 апреля, в день своего рождения. Медиаменеджер заявил, что поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности».

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Известно, что артистка вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и двумя детьми проживает на Кипре. В последний раз о приезде певицы в Москву сообщалось в ноябре 2023 года.