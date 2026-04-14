Директор Пугачевой высказалась о возвращении певицы в Россию

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:25, 14 апреля 2026Культура

Директор Аллы Пугачевой опровергла сообщения о возвращении певицы в Россию
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла сообщения о скором возвращении артистки в Россию. Ее комментарий передает «Фонтанка».

«Это неправда», — заявила Чупракова, комментируя ранее появившуюся информацию о визите исполнительницы.

До этого продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева посетит страну 15 апреля, в день своего рождения. Медиаменеджер заявил, что поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности».

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Известно, что артистка вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и двумя детьми проживает на Кипре. В последний раз о приезде певицы в Москву сообщалось в ноябре 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

    Жена награжденного Путиным Героя России заявила о своем решении после исчезновения бойца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok