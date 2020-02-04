Опубликованы кадры посадки самолета Минобороны России в Китае

Первый самолет воздушно-космических сил (ВКС) приземлился в Китае для эвакуации россиян из Уханя. Кадры посадки опубликовал телеканал «Звезда».

В самолете находятся военные медики и вирусологи Минобороны, у которых с собой средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты. Зоной карантина для эвакуированных россиян станет Тюменская область, поскольку это наиболее подготовленный для этого регион.

Эвакуация россиян из Китая будет проходить 5 февраля, сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова. Всего на родину вернутся 133 человека.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru