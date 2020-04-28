Назван лучший материал для самодельной маски

Американские ученые назвали лучшие материалы для пошива медицинской маски в домашних условиях. Результаты исследования опубликованы на сайте ACS Publications.

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории (США) и Университета Чикаго протестировали популярные натуральные и синтетические ткани на предмет задерживания аэрозольных частиц. Перед учеными стояла задача выяснить, какие материалы могут лучше задерживать вирусные частицы при выдохе. Замеры проводились на специальном аппарате, который прогонял тестовые частицы через различные виды тканей, а затем эксперты брали пробы образовавшегося воздуха.

Через хлопок, шелк, шифон, фланель и различные синтетические материалы тестовая установка пропускала частицы размером от 10 нанометров до 10 микрометров. Ученые сделали вывод, что наилучшие барьерные свойства обеспечивают самодельные маски, изготовленные из гибридных тканей, например, комбинации хлопок-шифон, хлопок-фланель и прочие. Согласно выводу, многоуровневые материалы способны задерживать и фильтровать подавляющее число вдыхаемых частиц.

Рассматривая свойства различных материалов, эксперты оценили метод электростатической фильтрации для борьбы с вирусными частицами. Электростатический фильтр может не только задерживать аэрозоли, но и притягивать их. В этой связи ученые посоветовали присмотреться к маскам, изготовленным из полиэстера.

Исследователи сделали вывод, что материал, из которого пошита маска, не имеет значения, если ее владелец надевает аксессуар неправильно. «Щели, вызванные неправильной подгонкой маски по лицу, могут снизить эффективность фильтрации более чем на 60 процентов», — говорится в научной работе.

В начале апреля международная группа ученых заявила, что ношение медицинских масок во время пандемии оправдано. По их словам, использование данного аксессуара может снизить темпы распространения коронавируса. Например, в лабораторных условиях маски действительно снижали количество вирусных частиц, распространяемыми инфицированными пациентами.

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