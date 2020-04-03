Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось

Число зараженных коронавирусом жителей Москвы за сутки увеличилось на 448, сообщает оперативный штаб.

На данный момент общее число инфицированных в столице составляет 2923.

В Подмосковье зарегистрировано 34 новых случая, всего там 211 заболевших.

За последние 24 часа в Москве поправилось 28 пациентов с вирусом. Их общее число достигло 168.

В целом по России выявлен 601 человек с новой инфекцией. Впервые диагнозы поставили в Ингушетии и Еврейской автономной области. Таким образом, за все время эпидемии в стране заразилось 4149 человек в 78 регионах. Скончалось 34 пациента, поправился 281.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн предположил, что эпидемия пойдет на спад в мае и может закончится к лету.

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