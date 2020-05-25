В Минздраве раскрыли механизм заражения младенцев коронавирусом

Находясь в утробе матери, ребенок не может заразиться коронавирусом — инфицирование возможно только после родов. Механизм заражения младенцев коронавирусом раскрыла главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в понедельник, 25 мая.

«Мать как бы охраняет своего ребенка, если у нее имеется даже положительный [статус] COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорожденных, то после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими», — сказала Адамян.

Ранее директор Института акушерства НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Роман Шмаков рассказал, что в 80-90 процентах случаев беременные женщины переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средне-тяжелой форме. «При этом могут быть неблагоприятные исходы беременности — бывают и потери беременности, бывают преждевременные роды», — добавил специалист. Он также отметил, что беременные переносят вирус легче, чем пожилые люди, а новорожденные дети, по его словам, могут быть только носителями инфекции, но сами они не болеют.

По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая за сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровели, еще 3633 скончались.

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