Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности боли в горле

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», когда боль в горле может представлять смертельную опасность. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, это возможно при поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой. «Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки», — сказал доктор.

Он отметил, что гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, так, что они задыхаются. «Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек», — пояснил Мясников.

Специалист заявил, что воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло, и это можно не заметить, поскольку он находится за языком. «Начинается сиплый голос. Как говорят: "Голос, как горячей картошки съел". Начинает течь слюна. Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти», — сказал медик.

Он также обратил внимание на опасность абсцесса — скопление гноя. Мясников отметил, что операцию по удалению миндалин можно делать в случае, если подтверждено, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.

Ранее Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы. По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. Он также сообщил, что другими косвенными симптомами рака поджелудочной железы являются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.