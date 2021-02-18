Доктор Мясников обнаружил признаки ослабления коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников обнаружил признаки ослабления коронавируса. Об этом он написал в Telegram.

По словам Мясникова, к коронавирусу можно применить постулат «выигрывая в силе, проигрываешь в скорости». «Чем быстрее он распространяется по планете, тем ниже процент смертности», — написал доктор и уточнил, что говорит именно о проценте, а не об абсолютных данных.

Специалист отметил, что последние исследования, проведенные в США и Европе, подтверждают это. К примеру, смертность больных в реанимации снизилась почти в два раза по сравнению с началом эпидемии. В первую волну она составляла от 42 до 44 процентов, а во вторую — от 19 до 25 процентов, отметил Мясников.

При этом врач подчеркнул, что рекомендации по лечению в реанимации остались такими же, как и в отношении лекарств, которые получают больные. «[Коронавирус] "проигрывает в силе"? Дай-то бог!» — заключил доктор.

Ранее Мясников оценил опасность британского штамма коронавируса. Комментируя заявления о более смертоносном характере данной мутации вируса, он отметил, что об этом не говорит ни одна научная работа. Специалист добавил, что новые штаммы выявляют там, где активнее всего работают вирусологи.