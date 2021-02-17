Доктор Мясников вступился за Соловьева и объяснил его слова о Гитлере

Врач и телеведущий Александр Мясников вступился за ведущего Владимира Соловьева, которого раскритиковали за слова о фюрере Третьего рейха Адольфе Гитлере в эфире телеканала «Россия 1». В своем Telegram-канале доктор объяснил, что, по его мнению, имел в виду журналист.

Слова о Гитлере прозвучали, когда Соловьев объяснял, почему не уважает учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Мясников уверен, что телеведущий вспомнил о фюрере, чтобы сравнить его с Навальным и показать пример человека, победой над которым можно гордиться.

Навальный же, по мнению врача, — «шавка мелкая, раздутая Западом при попустительстве наших властей», гордиться победой над которым нельзя. «Так что не надо передергивать!» — добавил доктор.

«Можно ухватиться просто за слово "Гитлер" и раскручивать эту тему. Сказать, что [Иосиф] Сталин был лично очень смелым человеком и бессребреником, не значит оправдать то негативное, что было в ту эпоху», — отметил специалист.

Утверждение, что тот или иной лидер обладал положительными качествами, никак не оправдывает тех бед, которые принес нацизм, заверил Мясников. Он подчеркнул, что «безусловно смелыми людьми» были и император Франции Наполеон, и генерал Николай Юденич, который во время Гражданской войны выступал против большевиков. «Только это враги, которые ушли в небытие, а мы остались», — подчеркнул ведущий.

Ранее Соловьев ответил на критику собственных слов о Гитлере. Общественное возмущение вызвали следующие слова телеведущего: «Гитлер был, кстати, лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны». Журналист заявил, что его слова вырвали из контекста, из-за чего смысл высказывания исказился.