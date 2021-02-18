Доктор Мясников раскрыл опасность продуктов белого цвета

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл опасность употребления продуктов белого цвета. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, все белое содержит колоссальный гликемический индекс. «Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель», — перечислил доктор.

Мясников отметил, что употребление белых рафинированных продуктов способствует появлению так называемого «смертельного квартета»: увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.

Специалист подчеркнул, то рафинированные продукты быстро усваиваются и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Ранее Мясников назвал идеальный продукт питания, в котором он не видит ни одного изъяна. По его словам, бобовые содержат много клетчатки, без которой организм не сможет обойтись. Клетчатка также снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, бобовые содержат растительный белок, необходимый гипертоникам.