Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе

Врач Мясников развеял миф о том, что кофе повышает риски образования камней в почках

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф, связанный с кофе. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, раньше было распространено мнение о том, что кофе повышает риски образования камней в почках. Однако сегодня, отметил он, доказано, что кофе не способствует камнеобразованию и является одним из напитков, защищающих от мочекаменной болезни. Врач уточнил, что аналогичным полезным свойством обладает и чай.

Напитком, регулярное употребление которого может привести к камням в почках, считается сок грейпфрута, добавил Мясников. «В зарубежных статьях все время пишут про сок грейпфрута, что он усиливает камнеобразование. Как-то я среди российских граждан не видел людей, которые пьют сок грейпфрута», — поделился своим опытом доктор.

Ранее Мясников дал советы по профилактике гриппа. Врач порекомендовал всем, кто контактировал с заболевшим гриппом и при этом не привит от этой болезни, принимать препарат «Тамифлю». Он сообщил, что лекарство лучше пить в дозировке 75 миллиграммов в сутки на протяжении десяти дней. Главной же мерой защиты от гриппа доктор назвал вакцинацию.