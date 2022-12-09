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10:49, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал советы по профилактике гриппа

Врач Мясников посоветовал при контакте с заболевшим гриппом принимать «Тамифлю»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников дал советы по профилактике гриппа. Соответствующий пост был опубликован в его Telegram-канале.

Мясников порекомендовал тем, кто контактировал с заболевшим гриппом и не привит от этого заболевания, в качестве меры профилактики принимать препарат «Тамифлю». По его словам, лекарство следует пить в дозировке 75 миллиграммов в сутки на протяжении десяти дней. При этом доктор предупредил, что «Тамифлю» может вызывать тошноту.

Специалист подчеркнул, что главным способом защиты от гриппа является вакцинация. «Думаете, что сейчас-то говорить про прививки? Поздно уже? Не скажите — вакцина начинает действовать через две недели. Сезонный грипп обычно заканчивается в апреле», — написал Мясников.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма. По его словам, в состав цикория входит инулин, который способствует укреплению иммунитета. Также врач отметил, что напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.

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Олег Давыдов
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