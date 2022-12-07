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08:00, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета

Врач Мясников рассказал, что напиток из цикория способствует укреплению иммунитета

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор отметил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета. Также, по словам Мясникова, напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.

Телеврач добавил, что лучше приобретать сублимированный цикорий, так как в нем содержится много полезных веществ.

Ранее Мясников назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре воздуха, он прежде всего посоветовал пересмотреть свое отношение к морозу. Врач объяснил, что в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.

Перед этим Мясников предупредил об опасности бисопролола — препарата для сердца и сосудов. По словам телеведущего, прием этого лекарства без контроля специалиста может привести к остановке сердца.

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Олег Давыдов
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