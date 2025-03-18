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08:01, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную пользу кофе

Врач Александр Мясников заявил, что кофе улучшает память
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную пользу кофе для мозга. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Гостья программы пожаловалась Мясникову, что у нее появились проблемы с памятью. Она добавила, что посетила невролога, который выписал ей препараты, однако они не помогли.

Мясников отметил, что улучшить память помогают ноотропы — вещества, влияющие на работу мозга. По его словам, самым сильным ноотропом считается кофе, а точнее содержащийся в нем кофеин. Кроме того, таким же свойством обладают яйца, так как они содержат много холина и магния, и экстракт китайского растения гинкго билоба.

Ранее врач рассказал о другой неочевидной пользе кофе. Он отметил, что напиток предупреждает появление камней в желчном пузыре. Этот недуг встречается у 6-10 процентов взрослого населения.

Вот это да!
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