15:25, 13 мая 2026

Лавров обвинил США в попытке убрать компании из России с мирового рынка

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

США пытаются убрать российские компании из международного бизнеса при помощи санкций. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в специальном эпизоде шоу руководителя новостей RT India «Индия, Россия и мир» Рунджун Шармы.

«Вы упомянули "Лукойл" и "Роснефть". Цель (она не скрывается) — убрать "Лукойл" и "Роснефть" из всего международного бизнеса», — пояснил он.

По словам министра, Вашингтон принял несколько доктринальных документов, в одном из которых говорится о необходимости для США главенствовать на мировых энергетических рынках.

Мировые цены на нефть долго будут оставаться на высоком уровне, ожидать резкого снижения сырьевых котировок в сложившихся реалиях в обозримом будущем не приходится. Такой прогноз дал старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин.

Ранее Лавров заявил, что западные страны развернули полномасштабную войну против государств, ведущих суверенную политику.

