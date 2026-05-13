Экономика
10:50, 13 мая 2026Экономика

Миру спрогнозировали затяжной период высоких цен на нефть

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Мировые цены на нефть еще продолжительный период времени будут оставаться на высоком уровне, ожидать резкого снижения сырьевых котировок в сложившихся реалиях в обозримом будущем не приходится. Такой прогноз дал старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, его слова приводит РИА Новости.

Подобной динамике, пояснил аналитик, будет во многом способствовать блокировка Ормузского пролива. Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, привело к масштабным перебоям в поставках регионального сырья на мировой рынок.

Это обстоятельство ударило по глобальному предложению нефти, добавил эксперт. При частичной нормализации ситуации биржевая стоимость эталонной североморской марки Brent может упасть в район 95-100 долларов за баррель. При устойчивом восстановлении поставок следует ожидать снижения сырьевых котировок ближе к 90 долларам, полагает эксперт.

Рассчитывать же на более стремительное падение цен на нефть в среднесрочной перспективе не стоит, отметил Тимонин. Возвращение котировок к коридору 75-80 долларов за баррель произойдет, скорее всего, в следующем году, констатировал он.

Скорому открытию Ормузского пролива мешают принципиальные разногласия США и Ирана по поводу условий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон не устраивает ряд пунктов, на которых настаивает Тегеран. Речь, в частности, идет о требованиях незамедлительного снятия морской блокады, выплаты компенсации за причиненный ущерб и возобновлении экспорта нефти через Ормузский пролив. В случае затяжной блокады Ормуза, спрогнозировали аналитики Goldman Sachs, цена Brent сможет обновить исторический максимум до конца этого года.

