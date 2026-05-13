12:44, 13 мая 2026Мир

Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Западные страны развернули полномасштабную войну против государств, ведущих суверенную политику. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В отношении государств, защищающих свой суверенитет, проводящих национально-ориентированный внутри- и внешнеполитический курс, [Западом] развернута полномасштабная война. Она также направлена на откровенную фальсификацию истории», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что западные страны «неоднократно открыто попирали международное право». В частности, он напомнил их агрессию в отношении Югославии, Ирака, Ливии, военную операцию США в Венесуэле в январе 2026 года, а также конфликт с Ираном.

Ранее Лавров заявил, что западные страны лишь преследуют цель во что бы то ни стало наказать Россию. Министр подчеркнул, что Москва никогда «никого не наказывает и всегда добросовестно относится к обязанностям».

