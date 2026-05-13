Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

Западные страны развернули полномасштабную войну против государств, ведущих суверенную политику. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«В отношении государств, защищающих свой суверенитет, проводящих национально-ориентированный внутри- и внешнеполитический курс, [Западом] развернута полномасштабная война. Она также направлена на откровенную фальсификацию истории», — отметил дипломат.
Лавров добавил, что западные страны «неоднократно открыто попирали международное право». В частности, он напомнил их агрессию в отношении Югославии, Ирака, Ливии, военную операцию США в Венесуэле в январе 2026 года, а также конфликт с Ираном.
Ранее Лавров заявил, что западные страны лишь преследуют цель во что бы то ни стало наказать Россию. Министр подчеркнул, что Москва никогда «никого не наказывает и всегда добросовестно относится к обязанностям».