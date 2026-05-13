Лавров рассказал о навязчивом желании Запада наказать Россию

RT India: Лавров заявил, что Запад лишь преследует цель наказать Россию

Западные страны лишь преследуют цель во что бы то ни стало наказать Россию. С таким заявлением в интервью RT India выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас пытаются запретить и наш газ, и нефть просто потому, что надо "наказать" Россию», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, Москва никогда «никого не наказывает и всегда добросовестно относится к обязанностям».

Ранее Лавров рассказал, что Запад открыто объявил России войну. Дипломат также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.