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Силовые структуры
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10:27, 5 июня 2026Силовые структуры

Названа возможная причина расправы с беременной женщиной в Москве

ТАСС: В Москве подозреваемый поссорился с беременной женщиной и удушил ее
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Возможной причиной расправы подозреваемого с 28-летней беременной женщиной в Москве могла стать ссора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к потерпевшей. Они поссорились, и он удушил ее.

Преступление произошло 4 июня в квартире жилого дома, расположенного на Алтайской улице. Там было обнаружено тело 28-летней беременной женщины. По факту случившего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — знакомый пострадавшей. Мужчина работал агентом по недвижимости.

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