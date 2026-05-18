Иран взял на себя надзор за Ормузским проливом

Иран создал орган по надзору за судоходством в Ормузском проливе

Исламская Республика Иран создала орган по надзору за судоходством в Ормузском проливе. Об этом иранская сторона сообщила в соцсети Х.

«Официальный аккаунт Управления по вопросам пролива Персидского залива на X-сервере запущен. Подписывайтесь на нас, чтобы получать обновления в режиме реального времени о работе Ормузского пролива и последних событиях», — говорится в приветственном посте на странице нового ведомства.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.