В перестрелке и поножовщине на западе Москвы погибли два человека

На западе Москвы произошел конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого погибли двое его участников, еще троих госпитализировали с тяжелыми ранениями. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 июня.

Инцидент произошел в ночь на 2 июня в лесополосе вблизи улицы Крылатские холмы. От полученных огнестрельных и ножевых ранений двое мужчин скончались в больнице, еще трое остаются в тяжелом состоянии в медучреждении.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Сыщики выясняют личности подозреваемых, назначены судебные экспертизы. Также опрашиваются очевидцы произошедшего. Причины столкновения в СК пока не называют.

5 мая сообщалось о конфликте со стрельбой на поминках в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья. Между гостями, среди которых был полицейский, после изрядного количества выпитого алкоголя завязалась драка. В ходе конфликта кто-то из его участников начал стрелять из охотничьего ружья, в результате пострадали трое. Один из них, 18-летний молодой человек, был госпитализирован.