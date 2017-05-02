В сети появилось видео драки болельщиков «Краснодара» и «Анжи»

Видео: Life channel / YouTube

Болельщики «Краснодара» и махачкалинского «Анжи» устроили массовую драку перед началом матча 26-го тура российской футбольной премьер-лиги. Видео было опубликовано на YouTube-канале Life channel.

Потасовку сумели остановить сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место. Несколько зачинщиков были задержаны, остальным участникам драки удалось сбежать.

Перед матчем главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал странное интервью.

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 0:0. Махачкалинский клуб с 29 очками занимает 12-е место в РФПЛ, «Краснодар» находится на четвертой позиции с 45 баллами.