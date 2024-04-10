В Петербурге трех детей-маугли нашли в подвале жилого дома

В подвале дома в Петербурге нашли трех детей-маугли, которые жили с мужчиной

В Санкт-Петербурге в подвале жилого дома нашли трех детей-маугли. Они жили с мужчиной в антисанитарных условиях, пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, в подвале жили дети двух, четырех и шести лет. Одного из них заметила местная жительница на Московском шоссе — мальчик гулял во дворе, но был одет не по погоде и измазан краской. Женщине показалось это подозрительным, из-за чего она вызвала полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов мальчик пояснил, что живет в подвале с двумя братьями и отцом. Когда полицейские вошли в жилище семьи, они увидели хлам, остатки еды на столе и много грязи. Все дети были в испачканной одежде, ссадинах и неизвестной краске. При этом следов побоев на них не было.

С детьми жил 36-летний мужчина, у которого не было на детей никаких документов. Он рассказал, что мальчики раньше проживали с его женой, но она уехала в другой город с новым партнером, а детей оставила ему.

Мальчиков-маугли госпитализировали, у них нашли кашель и признаки ОРВИ. Мужчину, с которым они жили, доставили в отдел — с ним работают сотрудники полиции.

В декабре 2023 года ребенка-маугли нашли в Екатеринбурге. В квартире, где он жил, находились различные похоронные атрибуты, портрет Григория Распутина и огромный крест до потолка. По словам соседей, хозяйка квартиры таскала домой кресты с кладбища и пасхальные яйца. 13-летняя девочка никогда не ходила в школу.