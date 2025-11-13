Газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Лавровым

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью газете Corriere della Sera, однако когда текст был готов, редакция издания отказалась его публиковать. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что подобные действия — пример вопиющей цензуры, передает ТАСС.

Там пояснили, что сами предложили газете взять интервью у Лаврова, так как в последнее время в итальянских СМИ наблюдается большое количество фейков о России. «Редакция газеты с энтузиазмом согласилась», — рассказали в МИД.

После этого был направлен объемный список вопросов. На каждый из них глава внешнеполитического ведомства дал «исчерпывающий ответ». Но позднее газета отказалась выпускать это интервью. В редакции пояснили, что слова российского министра содержат множество утверждений, которые требуют проверки фактов или дополнительных прояснений, а их публикация «привела бы к превышению разумных объемов».

Тогда МИД предложил опубликовать в газете сокращенную версию интервью, а на сайте — полную, но и такой вариант не устроил представителей газеты. «Считаем это вопиющей цензурой», — добавили в министерстве, подчеркнув, что в Италии намеренно вводят граждан страны в заблуждение.

Ранее профессор Туринского университета Анджело д'Орси заявил, что итальянское правительство пытается заставить граждан принять возможность войны с Россией.