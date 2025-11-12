Мир
Мир
Италию обвинили в разжигании русофобии

Профессор д'Орси: Граждан Италии заставляют принять возможность войны с Россией
Марина Совина
Профессор Туринского университета Анджело д'Орси в беседе с изданием l'AntiDiplomatico заявил, что итальянское правительство пытается заставить граждан принять возможность войны с Россией.

«Но в конечном итоге ее [войны], вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России», — подчеркнул он. Профессор также обвинил власти Италии в невежестве из-за попыток Рима отменить русскую культуру.

Д'Орси добавил, что Россия является неотъемлемой частью Европы и европейской идентичности. «Только невежды могут убедить нас, что Россия — варварская страна с Востока. Нам нужна Россия», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Он подчеркивал, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

