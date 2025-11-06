Генсек НАТО призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Об этом он заявил во время выступления на промышленном форуме НАТО в Бухаресте, видео выступления доступно на YouTube-канале APT.

«Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила», — сказал генсек.

Рютте подчеркнул, что Россия сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

Генсек НАТО призвал страны альянса «не быть наивными» и готовиться к долгосрочной конфронтации.

Ранее Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России.