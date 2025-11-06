Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 6 ноября 2025Мир

Генсек НАТО призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией

Генсек НАТО Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mattie Neretin / CNP / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Об этом он заявил во время выступления на промышленном форуме НАТО в Бухаресте, видео выступления доступно на YouTube-канале APT.

«Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила», — сказал генсек.

Рютте подчеркнул, что Россия сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

Генсек НАТО призвал страны альянса «не быть наивными» и готовиться к долгосрочной конфронтации.

Ранее Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ попытались вырваться из окружения в «третьей столице Украины»

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Сотрудница российского военкомата вышла замуж за бойца СВО ради «подъемных» и «гробовых»

    Стало известно об атаке ВСУ на Башкирию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости