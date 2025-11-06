Генсек НАТО съязвил о России

Digi 24: Генсек НАТО Рютте съязвил, говоря о перспективе ядерных испытаний РФ

Генсек НАТО Марк Рютте язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России. Его слова передает румынский портал Digi 24.

На пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном главу Североатлантического альянса попросили прокомментировать заседание Совета безопасности России, на повестке которого был вопрос о целесообразности проведения ядерных испытаний. Генсека также спросили про ответ НАТО на российские ядерные испытания.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — съязвил Рютте.

Ранее Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.