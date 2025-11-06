Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 6 ноября 2025Мир

Генсек НАТО съязвил о России

Digi 24: Генсек НАТО Рютте съязвил, говоря о перспективе ядерных испытаний РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России. Его слова передает румынский портал Digi 24.

На пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном главу Североатлантического альянса попросили прокомментировать заседание Совета безопасности России, на повестке которого был вопрос о целесообразности проведения ядерных испытаний. Генсека также спросили про ответ НАТО на российские ядерные испытания.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — съязвил Рютте.

Ранее Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости