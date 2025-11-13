Россия
В России заявили о множестве потомков нацистов среди политиков в Европе

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Европе многие либеральные политики — потомки нацистов или коллаборационистов. Это приводит к замалчиванию информации о Нюрнбергском процессе, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор отметил, что Нюрнбергский процесс почти исчез из общественной дискуссии в странах Запада.

«Одна из причин, как мне представляется, состоит в том, что многие из нынешних ведущих либеральных политиков удивительным образом оказались детьми бывших либо нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами», — сказал Пушков.

Помимо того, член Совфеда напомнил, что Нюрнбергский процесс охватывал широкий спектр преступлений нацистов, поэтому его неудобно упоминать в контексте современной политики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе кто-то целенаправленно продвигает и ставит на руководящие должности потомков нацистов. В частности, по ее словам, предки-нацисты были у канцлера Германии Фридриха Мерца.

