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12:05, 28 июня 2025Мир

Захарова высказалась о новой главе Ми-6 с предком-нацистом

Захарова: На Западе кто-то целенаправленно продвигает потомков нацистов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Западе кто-то целенаправленно продвигает и ставит на руководящие должности потомков нацистов. О новой главе британской разведки Ми-6 Блейз Метревели в своем Telegram-канале высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что предки-нацисты были у таких европейских политиков, как Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд и Саломе Зарубишвили. «Теперь к ним можно добавить и главу Ми-6 Блейз Метревели», — написала Захарова.

Она заметила, что Федеральном военном архиве Фрайбурга подтвердили, что предок главы британской разведки — Константин Метревели-Добровольский — родился в городе Щорсе (в настоящее время — Сновск под Черниговом на Украине) и был причастен к Холокосту.

Ранее доктор политических наук, директор Института Европы Российской академии наук РАН (ИЕ РАН) Алексей Громыко заявил, что Метревели является знатоком работы с Ближним Востоком.

Также в июне издание Daily Mail заметило, что дед новой главы MI6 Блейз Метревели мог служить в СС, предположительно, он дезертировал из Красной Армии и перешел на сторону нацистской Германии.

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