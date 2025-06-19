В России объяснили назначение директором MI6 женщины с грузинскими корнями

Громыко: Будущий директор MI6 Метревели — знаток работы с Ближним Востоком

Будущий директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Блейз Метревели является знатоком работы с Ближним Востоком. Так прокомментировал назначение директором британской разведки женщины с грузинскими корнями доктор политических наук, директор Института Европы РАН (ИЕ РАН) Алексей Громыко. Своим мнением он поделился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это назначение профессионала. (...) Поэтому о ней мы не можем особо ничего узнать. Но в британских спецслужбах случайные люди не попадаются на посты», — подчеркнул международник.

Громыко подчеркнул, что первостепенным фактором стал ее многолетний опыт работы с агентурой, в том числе и ближневосточной. Политолог отметил участие Лондона в процесса на Ближнем Востоке и конкуренцию спецслужб стран мира в регионе. Он также отметил низкий уровень взаимодействия разведок России и Британии в сравнении с обменом информацией между Москвой и Вашингтоном.

15 июня премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы MI6. Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации. Ее отец Константин Добровольский (Метревели) происходил из семьи грузинского эмигранта и стал британским подданным после службы в армии.

