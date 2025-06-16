Британскую разведку впервые в истории возглавит женщина

Правительство Британии назначит женщину главой разведки MI6

В Великобритании впервые в истории главой секретной разведывательной службы MI6 станет женщина — Блейз Метревели. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность», — говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что это назначение происходит в то время, когда работа разведывательных служб как никогда важна.

Метревели сменит Ричарда Мура, который покинет свой пост осенью 2025 года.

В ноябре 2024 года Мур заявлял, что британские спецслужбы, в частности, MI6, помогают Украине в конфликте с Россией.