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20:17, 29 ноября 2024Мир

Глава MI6 признал помощь британских спецслужб Украине

Глава MI6 Мур: британские спецслужбы помогают Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. Об этом заявил глава MI6 Ричард Мур, сообщает Reuters.

«После [Второй мировой] войны Управление специальных операций (SOE) слилось с Секретной разведывательной службой (SIS). Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — сказал он.

По словам главы британской спецслужбы, союзники по НАТО должны сохранить и усилить поддержку Киева, поскольку победа Москвы якобы «станет непосредственной угрозой для безопасности» западных стран. Мур также подчеркнул, что существуют опасения из-за «роста угроз» со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия играет одну из главных ролей в антироссийской политике Запада. Дипломат отметила, что Лондон «отбирает и замораживает» частные и государственные активы многих стран.

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