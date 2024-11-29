Глава MI6 Мур: британские спецслужбы помогают Украине

Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. Об этом заявил глава MI6 Ричард Мур, сообщает Reuters.

«После [Второй мировой] войны Управление специальных операций (SOE) слилось с Секретной разведывательной службой (SIS). Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — сказал он.

По словам главы британской спецслужбы, союзники по НАТО должны сохранить и усилить поддержку Киева, поскольку победа Москвы якобы «станет непосредственной угрозой для безопасности» западных стран. Мур также подчеркнул, что существуют опасения из-за «роста угроз» со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия играет одну из главных ролей в антироссийской политике Запада. Дипломат отметила, что Лондон «отбирает и замораживает» частные и государственные активы многих стран.