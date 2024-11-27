В МИД России заявили о лидирующей роли Британии в антироссийской политике Запада

Захарова: Британия играет лидирующую роль в антироссийской политике Запада

Великобритания играет одну из главных ролей в антироссийской политике Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ее словаРИА Новости.

«Они играют лидирующую роль [в западной антироссийской политике]. Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее. Они это делают не только с нами, это их стиль по жизни», — отметила Захарова, комментируя вызов посла Великобритании в Москве Найджела Кейси в МИД.

Дипломат добавила, что Лондон «отбирает и замораживает» частные и государственные активы многих стран, финансистов и крупных предпринимателей. Она подчеркнула, что именно Британия инициировала экономическую войну и высылки российских дипломатов из государств НАТО.

Ранее в МИД России сообщили, что британский посол был вызван в ведомство из-за нарушения вторым секретарем посольства Эдвардом Уилксом закона о въезде в Россию.