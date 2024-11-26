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18:18, 26 ноября 2024Мир

В МИД России прокомментировали вызов посла Великобритании

МИД РФ: посол Британии был вызван из-за нарушения закона секретарем посольства
Семен Александров (редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол Великобритании Найджел Кейси был вызван в МИД РФ из-за нарушения вторым секретарем посольства Эдвардом Уилксом закона о въезде в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что Уилкс при получении разрешения на въезд указал о себе заведомо ложные сведения, нарушив Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Кроме того, российскими компетентными органами получены сведения, подтверждающие его принадлежность к британским спецслужбам, и выявлены «признаки проведения им разведывательно-подрывной работы».

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство вызвало посла Великобритании в Москве. Посол Кейси пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства чуть более часа. После выхода из здания он отказался давать журналистам какие-либо комментарии.

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