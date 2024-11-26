Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 26 ноября 2024Мир

В МИД России вызвали посла Великобритании

Захарова: в МИД России вызван посол Великобритании Кейси
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«В МИД России вызван британский посол», — сообщила дипломат.

Отмечается, что Кейси уже прибыл в министерство.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в работе сотрудника посольства Великобритании в Москве выявлены признаки разведывательной деятельности. Дипломат лишен аккредитации за указание недостоверных данных при въезде в страну. Уточняется, что идет о втором секретаре политического отдела британского посольства Уилксе Эдварде Прайоре. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

      В России открыли крупное месторождение газа

      Госдума одобрила переименование города Ростов

      «Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

      София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру на сына

      Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

      Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Россиян с однокомнатными квартирами призвали не отчаиваться

      Рэпер Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию Российской армии

      ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше