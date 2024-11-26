В МИД России вызвали посла Великобритании

Захарова: в МИД России вызван посол Великобритании Кейси

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«В МИД России вызван британский посол», — сообщила дипломат.

Отмечается, что Кейси уже прибыл в министерство.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в работе сотрудника посольства Великобритании в Москве выявлены признаки разведывательной деятельности. Дипломат лишен аккредитации за указание недостоверных данных при въезде в страну. Уточняется, что идет о втором секретаре политического отдела британского посольства Уилксе Эдварде Прайоре. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.