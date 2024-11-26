Работавшего в России британского дипломата уличили в разведывательной деятельности

ФСБ уличила в разведдеятельности сотрудника посольства Великобритании в Москве

В работе сотрудника посольства Великобритании в Москве выявлены признаки разведывательной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

Дипломат лишен аккредитации за указание недостоверных данных при въезде в страну. Речь идет о втором секретаре политического отдела британского посольства Уилксе Эдварде Прайоре. По данным ФСБ, он был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании и сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе.

На основании выводов ФСБ Прайора лишили аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.