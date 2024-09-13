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09:29, 13 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ уличила британских дипломатов в разведывательной работе против России

ФСБ: 6 сотрудников посольства Британии в Москве лишены аккредитации за разведку
Начало событий в новости ФСБ сообщила о координации директоратом МИД Британии нанесения поражения России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Дипломаты лишены аккредитации. Российская спецслужба намерена добиваться их высылки из страны и досрочного прекращения командировок в Россию.

Телеканал «Россия 24» обнародовал имена и фотографии дипломатов: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Директорат МИД Британии был преобразован в спецслужбу и координировал подрывную политику для нанесения стратегического поражения России, заявили в ФСБ. С мая 2023 года эту структуру возглавляет Крис Аллан, который перешел из департамента международной торговли. Также в прошлом он был послом Великобритании в Узбекистане.

В ФСБ имеются документальные материалы, подтверждающие координирующую роль Лондона в эскалации международной военно-политической обстановки.

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      Любовь Ширижик
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