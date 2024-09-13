ФСБ заявила о координации Лондоном подрывной политики против России в СНГ

В ФСБ МИД Британии назвали ответственным за подрывную антироссийскую политику

ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Об этом в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

Ответственным за координацию Лондоном подрывной политики на российском направлении в СНГ назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, который поставил своей целью нанести стратегическое поражение России. Аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве прекращена. В их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы.

ФСБ заявила, что будет требовать досрочного прекращения в России работы дипломатов, в чей деятельности найдут аналогичные признаки.

22 июля глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы «половины российских шпионов».