В Британии заявили о высылке из Европы «половины российских шпионов»

Глава британской разведки Мур заявил о высылке из Европы около 400 «российских шпионов»

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы «половины российских шпионов». Об этом пишет The Guardian.

По его словам, с начала спецоперации на Украине из Европы были высланы около 400 российских дипломатических сотрудников, которые якобы работали в разведке. Он подчеркнул, что это наполовину сократило способность России «заниматься шпионажем» в регионе.

Мур добавил, что с конца февраля западными спецслужбами были предприняты «достаточно согласованные» усилия по разоблачению российских разведчиков. Он отметил, что в последние месяцы также сотрудники правоохранительных органов разоблачили и арестовали несколько российских шпионов, которые действовали под прикрытием и выдавали себя за гражданских лиц, сообщает CNN.

В конце июня сообщалось, что власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил в ответ на действия Софии закрыть посольство Болгарии в Москве. По его словам, решение Софии действительно парализует работу посольства России.